Arrestan a secretaria de Grecia Quiroz; estaría ligada a asesinato de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indica la detención de Yesenia N., funcionaria del Ayuntamiento de Uruapan, presuntamente vinculada al homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.
Según la ficha oficial, la mujer fue detenida en Uruapan, al interior del despacho de la presidencia municipal, durante la tarde del jueves 8 de enero, a las 4:05 pm.
La autoridad que efectuó la detención fue la SSPC, mientras que la ahora asegurada, Yesenia N., se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo.
Fuentes extraoficiales mencionan que Yesenia N. se desempeñaba como jefa de la oficina de la presidencia en el municipio de Uruapan.
