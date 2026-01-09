Arrestan a secretaria de Grecia Quiroz; estaría ligada a asesinato de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indica la detención de Yesenia N., funcionaria del Ayuntamiento de Uruapan, presuntamente vinculada al homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Según la ficha oficial, la mujer fue detenida en Uruapan, al interior del despacho de la presidencia municipal, durante la tarde del jueves 8 de enero, a las 4:05 pm.