Arrancan labores magistrados en Uruapan: el nuevo Poder Judicial de Michoacán, más cerca de la ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y contar con una mayor cercanía con la ciudadanía, las magistradas y el magistrado de la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal de la Región Uruapan iniciaron labores, marcando un paso importante en la descentralización de la segunda instancia; el Magistrado Presidente del Poder Judicial de Michoacán Hugo Alberto Gama Coria comentó que las Salas ya no se concentran en Morelia, sino que ahora se encuentran distribuidas en siete regiones, con la finalidad de que la justicia esté más cerca de la gente, se brinde atención más ágil y eficiente, evitando traslados y fortaleciendo la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

La Sala Colegiada Civil Región Uruapan se integra por los titulares de magistratura: María Isabel Torres Murillo, Genaro Álvarez Pérez (designado para presidirla) y Mayra Xiomara Trevizo Guízar; en la Sala Unitaria Penal la titular es la Magistrada Alejandra Elenni Velázquez Espino.

Cabe recordar a los abogados, usuarios de los servicios de justicia y a la población en general, que en las mencionadas Salas se conocen y resuelven recursos de apelación contra determinaciones de las y los jueces de los distritos judiciales de Los Reyes, Tacámbaro y Uruapan. Distrito de Los Reyes: concentra los municipios de Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín y Tocumbo; distrito de Tacámbaro: Tacámbaro y Turicato; distrito de Uruapan: Charapan, Gabriel Zamora, Nahuatzen, Paracho, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y Ziracuaretiro.

Con la puesta en marcha esta semana de las regiones Uruapan y Morelia, se está tramitando el 56.47% de los asuntos de segunda instancia en materia civil, mercantil y familiar; así como el 61.28% de los asuntos de segunda instancia en materia penal; a la par, es importante destacar que todos los juzgados del estado se encuentran laborando de manera habitual en el trámite de los asuntos en todas las materias.

SHA