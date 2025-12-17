Arrancan Bedolla y Conagua rehabilitación de 3 plantas tratadoras para sanear el lago de Pátzcuaro

Informó que con trabajo en territorio y sin cuantiosos estudios, los trabajos han permitido el rescate de humedales y manantiales, lo que devolvió la vida al lago de Pátzcuaro, con la isla de Urandén, como uno de los casos de éxito.

Por su parte, el coordinador del Plan General Lázaro Cárdenas de la Conagua, Jorge Joaquín González Bezares, subrayó el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de atender las necesidades de Michoacán, entre ellas el saneamiento del lago de Pátzcuaro, como un acto de justicia social para sus habitantes.

Detalló que serán cuatro obras de saneamiento las que se llevarán a cabo en 2026 en los cuatro municipios de la cuenca del lago de Pátzcuaro, una de ellas es Las Trojes, para la cual ya se trabaja en el proyecto.

Acompañaron al gobernador el comisionado presidencial del lago de Pátzcuaro, Germán Martínez Santoyo; el delegado estatal de la Conagua, Roberto Arias Reyes; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; los secretarios de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Alejandro Méndez López y Cuauhtémoc Ramírez Romero, respectivamente; el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez; la diputada federal, Vanessa López Carrillo; entre otras autoridades federales, estatales, municipales y de comunidades indígenas.

