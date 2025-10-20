Michoacán

Arranca pago de la beca a jóvenes de educación media superior

Un total de 79 mil 475 estudiantes de prepa cobrarán la beca
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar inició con el pago de la beca a 79 mil 475 estudiantes de segundo y tercer año de preparatoria pública.

El coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo Tinoco, refirió que el pago de la beca será desde este 20 de octubre al 27 del mismo mes. El pago comprenderá los dos últimos bimestres del año, es decir, septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

“Esta beca que se está entregando, que iniciamos el día de hoy, es a los becarios de continuidad, es decir, a los jóvenes que ya han estado recibiendo la beca educativa”
dijo
Juan Pablo Calvillo Tinoco, coordinador estatal de Becas para el Bienestar
Para los 61 mil 505 jóvenes de nuevo ingreso a educación media superior, es decir, al primer año de preparatoria, se hará la entrega de la tarjeta durante noviembre y diciembre, por lo que recibirán el pago retroactivo, es decir, de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Recordó que por bimestre son mil 900 pesos, por lo que en esta ocasión cobrarán 3 mil 800 pesos por los dos bimestres.

De acuerdo con la primera letra del apellido, este lunes podrán cobrar aquellos que inicien con A, B y C; este martes corresponderá a las letras D, E, F y G; el miércoles a las letras H, I, J, K y L; el jueves para la M, N, Ñ y O; el viernes para las letras P, Q y R; y el lunes 27 de octubre para las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z.

