Arranca pago de la beca a jóvenes de educación media superior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar inició con el pago de la beca a 79 mil 475 estudiantes de segundo y tercer año de preparatoria pública.

El coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo Tinoco, refirió que el pago de la beca será desde este 20 de octubre al 27 del mismo mes. El pago comprenderá los dos últimos bimestres del año, es decir, septiembre-octubre y noviembre-diciembre.