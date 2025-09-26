Arranca la Expo Ganadera 2025

Además de aprovechar los subsidios de este año, que son de hasta veinte mil pesos por cabeza de ganado, y cuya gestión podrán realizar en las ventanillas que estarán habilitadas en las inmediaciones del recinto.

Por su parte, el presidente municipal de Charo, Gabriel Molinero Villaseñor, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado a través de la Sader, por el apoyo al desarrollo del campo y por promover el comercio ganadero en la región, así como la sinergia con los distintos productores que impulsan la economía en el sector ganadero a través de esta plataforma de comercialización.

Por su parte, el director de Cefoga, Emilio Vieyra Vargas, resaltó que se cuenta con la exposición de doscientas cincuenta cabezas de ganado en exhibición, además de becerras y cerdos que movilizaron desde La Piedad, Michoacán. Invitó a las familias a conocer y recorrer las instalaciones, donde podrán encontrar más de ochenta expositores ganaderos, tequileros y gastronómicos.

Finalmente, el Secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, refrendó el compromiso con el campo, y destacó que para el próximo año, se generan las condiciones para brindar más apoyo a través de esquemas de financiamiento con instituciones como Sí Financia.