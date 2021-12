Arranca Julio Arreola Plan para Extracción de Vegetación del Lago de Pátzcuaro

Agregó Arreola Vázquez que "hemos hecho labor desde octubre, se ha aumentado la cantidad de agua tratada en las plantas, se hace un estudio para buscar lo necesario y ponerlas en mejores condiciones y construir otra planta nueva".



Se dirigió a los asistentes para resumir que "han sido varias acciones en coordinación y nosotros estamos preocupados por nuestro lago, al igual que todos ustedes, por eso quisimos iniciar en esta época para ver si podeos motivar a los otros municipios de los alrededores".



Enfatizó que "estamos interesado porque Pátzcuaro sea nombrado Patrimonio de la Humanidad y la única manera de hacerlo es remediar los diferentes problemas que tenemos, uno de ellos es nuestro vaso de agua y la reforestación para recuperar toda la zona boscosa que anteriormente teníamos, así como el reordenamiento del comercio formal e informal, pero ésta es una de las acciones que podemos iniciar". Por eso, concluyó con la invitación a "que se sumen y pongan su granito de arena".



El Director General de la Comisión de Pesca del Estado, Ramón Hernández Orozco, declaró que "en 10 minuto nos pusimos de acuerdo con el Presidente Municipal, para que ellos pusieran el diésel y nosotros la maquinaria, decimos arrancar con lo que tenemos y no esperar el presupuesto, no se necesita tanta plática".



También expuso que en estos 4 meses "tenemos la meta de limpiar 4 mil metros de los canales, que equivalen a 20 hectáreas de lirio acuático". Añadió que el Lago de Pátzcuaro requiere un presupuesto, "esto no puede ser de pura voluntad, estamos seguros que vamos a hacer buena gestión y tendremos presupuesto para el siguiente año, debemos dejar limpia la parte turística".



Aprovechó para anunciar que próximamente se van a liberar 200 mil crías en el momento adecuado, que por las dimensiones del lago son poco, pero afirmó que "es el inicio para reactivarnos".



Mientras que el Biólogo Daniel Díaz Rodríguez, en representación de Gladis Butanda Macías, Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, enfatizó que limpiar esta capa de maleza es indispensable, por lo que lamentó que las máquinas de draga estén laborando con precariedad:



"El valor ambiental del Lago es muy importante por sus humedales, parte turística y porque es un referente nacional. Tenemos que fijarnos la causa de la proliferación del lirio, como son las aguas negras y los químicos que son sus nutrientes".



Advirtió que estamos en una situación económica complicada, "el estado está en números rojos y nosotros buscando estrategias para contrarrestar esta situación".



Mientras que Moisés Toledo Medrano, en Representación de Eliseo Villagrán, Director Local de la Comisión Nacional del Lago, expuso que el alcalde "acaba de ingresar un proyecto que revisaremos para validarlo y buscar los recursos, a fin de hacer esa planta de tratamiento, porque saneando las aguas residuales de Pátzcuaro se sanea el 80% del agua contaminadas del Lago".



En el evento estuvieron también presentes Pedro Gabriel Reyes, Tata Pedro, Presidente del Consejo Regional de Autoridades Indígenas del Lago; Esteban González Luna, Subdirector de Fomento Pesquero y Agrícola; Luis Pastrana Chávez, Representante de la Comisión Nacional de Pesca en Michoacán; y, Naval Román Bustos Gómez, Capitán de Puerto en Pátzcuaro.



Así como la Síndico Claudia Berenice Reyes Ferráez; Eduardo Zavala Padilla, Regidor de Desarrollo Social y Deportes; Félix Cázares Rodríguez, Regidor de Transparencia y Protección de Datos Personales;

Paulina Aguilar Montaño, Regidora de Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Francisco Hernández, Regidor de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Anahí Díaz Rivera, Directora de Ecología y Medio Ambiente de Pátzcuaro; el Secretario del Ayuntamiento, Ademir González Reyes; Miembros de la Sociedad Cooperativa y Promoción de Servicios Turísticos del Lago de Pátzcuaro; Comité de Pescadores de la Isla de Urandén; Gerencia Operativa del Lago de Pátzcuaro; Sr. Luis Hernández del Muelle Las Garzas; y, Miembros de las Brigadas de la Sociedad Cooperativa de Promoción de Servicios Turísticos y del Ayuntamiento, quienes han estado trabajando en el tema del Lirio desde el mes de Octubre.

