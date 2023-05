¡Arranca en Pátzcuaro Innova TecNM 2023!

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez asistió a la inauguración del Innova TecNM 2023, en donde externo que está convencido de que un país que no impulsa la investigación y no se educa, carecerá de inteligencia y no tendrá futuro.

Luego de mostrar su satisfacción porque Pátzcuaro es anfitrión de este foro, resaltó la importancia de los procesos de innovación, pero ha sido desde hace relativamente poco que este concepto ha tomado especial relevancia por estar intrínsicamente vinculado al desarrollo económico y político de la sociedad en todo el mundo, subrayó.

Agregó que "un país que no impulsa la investigación y no se educa, es un país sin inteligencia y sin futuro, porque de la educación dependen todos los satisfactores que buscan la salud, el bienestar, la innovación, la riqueza, el poder y la independencia de las naciones".