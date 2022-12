Arranca en Michoacán Operativo Navideño y de Fin de Año

Para la SSP, a través de la Guardia Civil, es muy importante la tranquilidad de la ciudadanía michoacana, es por eso que se exhorta a la población a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad establecidos, no combinar el alcohol y el volante, a no manejar y revisar al mismo tiempo el teléfono celular; también, se solicita a la población no dejar aparatos electrónicos conectados si se sale de casa ni tampoco dejar veladoras encendidas; asimismo, en caso de acudir a realizar retiros bancarios o compras en centros comerciales, hacerlo en compañía de más personas.