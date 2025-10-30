Arranca el Operativo Noche de Muertos Zamora 2025

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de garantizar la seguridad de los zamoranos y visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos, el presidente municipal Carlos Soto Delgado puso en marcha el Operativo Noche de Muertos Zamora 2025, a través del secretario del Ayuntamiento, Felipe Umaña Melo, quien encabezó el acto oficial de arranque en el estacionamiento de Soriana. Este operativo contempla la participación de dependencias de los tres niveles de gobierno para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse en el municipio y la región durante los días de celebración.

Durante el evento, Felipe Umaña Melo, en representación del alcalde Carlos Soto, destacó la unión de esfuerzos entre las corporaciones de auxilio y seguridad para brindar atención oportuna durante las actividades culturales, artísticas y religiosas que se desarrollarán en los próximos días, así como en las visitas a los diferentes panteones del municipio. Señaló que esta coordinación permitirá mantener el orden y garantizar la tranquilidad de las familias zamoranas y los visitantes.