Arranca Bienestar censo “Por Una Mejor Vivienda” en Michoacán: Roberto Pantoja

Morelia, Michoacana (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Delegación de la Secretaría de Bienestar, iniciará el censo casa por casa para la aplicación del programa "Por una Mejor Vivienda" de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en los municipios de Aguililla, Aquila, Buenavista, Charapan, Coahuayana, Nahuatzen, Tiquicheo de Nicolás de Romero y Tzitzio.

Roberto Pantoja Arzola, Delegado de los Programas para el Bienestar en la entidad, informó que el censo se realizará del 23 de octubre al 10 de diciembre de 2023, para la posterior validación de información y entrega de apoyos únicos de 35 mil pesos por vivienda, con el objetivo de reducir el rezago habitacional mediante la atención de propiedades con necesidades de mejoramientos o ampliaciones.

“Este programa atendió en un inicio a 727 viviendas de 49 colonias de Morelia. En esta ocasión, la meta es entregar 3 mil 550 apoyos, con una derrama superior a los 124 millones de pesos, en siete municipios, en donde se buscarán las viviendas habitadas, con paredes y techo de materiales no duraderos como madera, plástico y/o láminas, con piso de tierra, baños provisionales, por mencionar algunos aspectos; no serán elegibles aquellas que estén en obra negra y no estén habitadas”, expresó.

Para ello, servidores de la nación acudirán casa por casa a las colonias Santa María De Ostula, Coire y Pomaro, en Aquila; El Aguaje (Cantaranas), El Aguaje (Centro), El Aguaje (El Frayle), 24 de Agosto, Amezcua, Cantera, Del Parque, Ejidal, El Cuartel, El Mirador, Granadillos, Las Enramadas, Las Flores, Leandro Valle, Lázaro Cárdenas, Centro, Magisterio, Los Charcos, San Antonio, La Guayabera, David Franco Rodríguez, El Parnaso y Dos Aguas, en Aguililla.