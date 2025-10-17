Arranca Bedolla en Michoacán consulta pública para revisión del T-MEC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puso en marcha el Foro Regional de Consulta Pública del T-MEC, donde integrantes del sector empresarial y productivo del estado aportan propuestas que contribuyan a construir un mejor tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estas mesas de trabajo, que se realizan en todo el país, servirán para revisar el funcionamiento del T-MEC con los sectores estratégicos de mayor producción en México, como el metalmecánico, automotriz, agropecuario, de logística y ferroviario.