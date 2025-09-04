Arranca Bedolla construcción de skatepark en Uruapan; será el más grande de Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las 22 obras complementarias del teleférico de Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla arrancó la construcción del skatepark más grande de Michoacán, para la recreación de más de 5 mil niñas, niños y jóvenes del municipio.

El mandatario detalló que se invierten 3 millones de pesos en este parque de patinaje de 730 metros cuadrados, que estará ubicado en la estación 5 del teleférico, el cual fue diseñado por jóvenes que practican skateboarding y otros deportes sobre ruedas, para sumarse a otro skatepark con el que contará el paso elevado La Hielera.