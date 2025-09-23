Arranca ASM gira de supervisión de obras públicas en el estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Auditoría Superior de Michoacán (ASM), encabezada por su titular Marco Antonio Bravo Pantoja, dio inicio a una intensa gira de supervisión y visitas de campo en diversas obras públicas estatales y municipales, programadas a lo largo de septiembre y octubre.
El objetivo central es constatar el avance físico, operativo y financiero de los proyectos, así como dar seguimiento en su caso, a la atención de observaciones previamente emitidas.
El recorrido en campo inició este martes en diversas estaciones de la construcción que comprende el sistema de transporte por cable en Morelia, Teleférico; en cuya visita estuvo presente Gladys Butanda Macías, Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), así como personal de la propia institución y de la ASM.
La ASM verificará tanto el avance físico como la aplicación transparente de los recursos, asegurando que se cumpla con criterios de normatividad, seguridad, accesibilidad y beneficio social.
Al respecto el Auditor Superior, manifestó que “nuestra presencia no es solo un ejercicio de revisión, sino una muestra del compromiso institucional de garantizar que las cosas se hagan bien desde el principio”.
Enfatizó que “supervisar con rigor cada obra es dar certeza a la ciudadanía de que se trata de inversiones transparentes, planeadas y orientadas a mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos”, afirmó Bravo Pantoja.
Agregó que la fiscalización preventiva es una herramienta clave de gobernanza que fortalece el orden, la certeza y la confianza en la gestión pública.
mrh