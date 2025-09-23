Arranca ASM gira de supervisión de obras públicas en el estado

El recorrido en campo inició este martes en diversas estaciones de la construcción que comprende el sistema de transporte por cable en Morelia, Teleférico; en cuya visita estuvo presente Gladys Butanda Macías, Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), así como personal de la propia institución y de la ASM.

La ASM verificará tanto el avance físico como la aplicación transparente de los recursos, asegurando que se cumpla con criterios de normatividad, seguridad, accesibilidad y beneficio social.

Al respecto el Auditor Superior, manifestó que “nuestra presencia no es solo un ejercicio de revisión, sino una muestra del compromiso institucional de garantizar que las cosas se hagan bien desde el principio”.