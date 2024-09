Arquidiócesis de Morelia reconoce focos de violencia en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Arquidiócesis de Morelia reconoció focos de violencia en todo el territorio michoacano y señaló la ausencia de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional principalmente en las comunidades de la Sierra Costa del estado, en donde, señalaron, desde hace meses se tiene presencia de grupos de Jalisco que llegaron por los límites con Colima.

Los obispos de Apatzingán y de Lázaro Cárdenas señalaron que recientemente visitaron la comunidad de El Salitre, en Chinicuila, para acompañar a las personas que permanecen en el lugar en donde se registra desplazamiento. Y aunque señaló la presencia de personas armadas, principalmente de la comunidad, evidenció la falta de presencia de elementos de la Guardia Civil o del Ejército.

En ese sentido, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, dejó en claro que cree que no se trata de falta de sensibilidad de las autoridades, sino la ausencia de efectivos tal vez concierne a que es tanta la violencia en el estado que no se puede tener presencia en todo el territorio. “Son tantos los lugares donde brota la violencia, que quizás no alcanzan los elementos para atender lo que ocurre”, puntualizó.

Por su parte, el obispo de Lázaro Cárdenas, Armando Antonio Ortiz Aguirre, detalló que la región que le corresponde a su diócesis hasta hace unos años era un lugar tranquilo, sin embargo desde hace algunos meses, mencionó, llegó una invasión de grupos de jalisco, por la parte de Colima, quienes son los que “empezaron a hacer estragos en el territorio” que, cabe destacar, abarca toda la costa michoacana.

“Desde hace algunos meses viene la invasión de parte de Colima, de este grupo jalisciense y que empieza a hacer estragos en el territorio de mi diócesis. Ante eso nos sentimos impotentes, porque sí se denuncia, pero parece que simplemente se tiene en cuenta el dato, pero como que la autoridad necesita actuar más en estos temas, en estos aspectos”, sentenció.

En ese sentido, los obispos del estado señalaron que trabajan en el acompañamiento a las y los desplazados, a través de la escucha pero también tratando de proveer atención a sus necesidades inmediatas.

Por otro lado, los obispos del estado, aunque señalaron que son laudables los esfuerzos del gobierno federal para abatir la inseguridad y promover la construcción de paz, consideraron que no han sido suficientes para lograr resultados alentadores.

“Sigue habiendo focos de violencia en todo el territorio y somos cinco diócesis y también la vida humana sigue siendo sin ser adecuadamente valorada, como si tuviera un precio, por parte de gente que ha hecho del crimen y de la extorsión su modus vivendi. Sí estamos preocupados, porque sin duda, no desconocemos los esfuerzos, pero creo que han sido pobres los resultados”, puntualizó el obispo de Apatzingán, en el marco del cierre del sexenio.

