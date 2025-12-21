Arquidiócesis de Morelia con buena expectativa de visita del Papa León XIV a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La posible visita del Papa León XIV a México ha generado gran expectativa, y el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, se pronunció al respecto. Aunque existe una invitación formal por parte de las autoridades mexicanas, aún se espera una respuesta oficial y la confirmación de fechas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, extendió la invitación al Santo Padre el pasado 12 de diciembre, fecha significativa para el país por celebrarse el Día de la Virgen de Guadalupe. La invitación, realizada a través de medios de comunicación y posteriormente confirmada, tiene como objetivo fortalecer los lazos con el Vaticano y explorar la participación del Papa en iniciativas de paz y reconciliación en el territorio nacional, según declaró la mandataria.

De acuerdo con la información disponible, el Papa León XIV habría aceptado la invitación, enviando saludos al pueblo mexicano y mostrando disposición para colaborar en programas de pacificación. Sin embargo, no se ha definido una fecha concreta para su posible arribo al país.

En este contexto, el arzobispo Garfias Merlos expresó:

“Todos estamos en el anhelo de que puedan darse las condiciones para que nos visite el Papa León XIV. Y ya una vez que se pueda confirmar la noticia, pues podremos tener información para ver qué pudiera tenerse de programa en una visita que ya estuviera programándose.”

La jerarquía eclesiástica en Michoacán mantiene la esperanza de que la visita papal se concrete, pues podría representar un impulso importante para las iniciativas de paz en el país.

Mientras la visita se confirma, el arzobispo de Morelia continúa promoviendo la unidad y la construcción de la paz, a la espera de los anuncios oficiales que permitan iniciar la organización de un evento de tal magnitud.

