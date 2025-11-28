Ario de Rosales: Iban por 9 policías y se declaran enfermos de Covid-19; espera FGE cumplimentar órdenes de aprehensión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) buscó cumplimentar la orden de aprehensión contra nueve policías de Ario de Rosales, de quienes se presume su participación en un feminicidio registrado en el mes de octubre pasado, entre las comunidades de Zirahuén y Salvador Escalante; los elementos se reportaron enfermos de Covid-19.

De acuerdo con el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, el jueves pasado se implementó un operativo para cumplir las órdenes de aprehensión. Sin embargo, los elementos declararon estar enfermos y no estar en funciones.

Aseguró que se buscará dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión en las próximas horas.