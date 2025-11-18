Michoacán

Arde vehículo en Zitácuaro

Bomberos municipales atendieron la emergencia
Arde vehículo en Zitácuaro
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo Volkswagen Jetta ardió en llamas durante la madrugada de este martes en la colonia El Moral, perteneciente a la ciudad de Zitácuaro, informaron fuentes de rescate.

El hecho tuvo lugar sobre la calle Felipe Ángeles Oriente, esquina con General Pueblita Sur, y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.

RED113

Al sitio acudieron los bomberos municipales, quienes combatieron el fuego y, después de algunos minutos, lograron sofocarlo.

Asimismo, unos oficiales solicitaron una grúa para retirar el automotor siniestrado, mientras que las instancias competentes se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes.

BCT

Zitácuaro
Vehículo
Arde vehículo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com