Arde vehículo en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo Volkswagen Jetta ardió en llamas durante la madrugada de este martes en la colonia El Moral, perteneciente a la ciudad de Zitácuaro, informaron fuentes de rescate.

El hecho tuvo lugar sobre la calle Felipe Ángeles Oriente, esquina con General Pueblita Sur, y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.