Arde vehículo en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo Volkswagen Jetta ardió en llamas durante la madrugada de este martes en la colonia El Moral, perteneciente a la ciudad de Zitácuaro, informaron fuentes de rescate.
El hecho tuvo lugar sobre la calle Felipe Ángeles Oriente, esquina con General Pueblita Sur, y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.
Al sitio acudieron los bomberos municipales, quienes combatieron el fuego y, después de algunos minutos, lograron sofocarlo.
Asimismo, unos oficiales solicitaron una grúa para retirar el automotor siniestrado, mientras que las instancias competentes se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes.
BCT