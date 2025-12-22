Arde recicladora de plástico en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este lunes, se registró un voraz incendio que consumió una reclicladora de plástico en la colonia 12 de Diciembre, al oriente de la ciudad; bomberos trabajaron durante más de tres horas para controlar el siniestro.

Fue alrededor de las 02:30 horas cuando vecinos se percataron de que salía fuego de dicho inmueble, por lo que informaron a los sistemas de emergencia.