¡Arde el árbol navideño! Reportan incendio en pleno centro de Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles, fue reportado un incendio en el árbol de Navidad instalado en la plaza cívica Benito Juárez.
De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, el siniestro ocurrió durante la concentración de personas en una marcha que se realizaba en el lugar.
En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo el árbol navideño arde rápidamente mientras la gente se aleja del área.
Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas ni se han determinado las causas del fuego.
BCT