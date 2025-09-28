Arde domicilio de madera en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una casa de madera terminó devastada al incendiarse en la calle De La Vía, en la colonia El Escobal, también conocida como "Las Ex vías", ubicada en la ciudad de Zitácuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.
La quemazón ocurrió durante la mañana de este domingo y fue reportada por varios vecinos al número de emergencias. La lumbre de inmediato acrecentó y cubrió todo el inmueble.
En el sitio se presentaron los elementos de Bomberos Zitácuaro, quienes combatieron las llamas con chorros de agua a presión hasta que las sofocaron.
Lamentablemente el domicilio quedó convertido en carbón y cenizas. Según las fuentes, se desconoce cómo inició el fuego. Las instancias competentes investigan las causas que originaron el siniestro.
BCT