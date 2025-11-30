¡Arde Apatzingán! Bomberos sofocan tres incendios en menos de una hora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este domingo dejó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se registraran tres incendios de maleza en distintos puntos de la ciudad de Apatzingán, todos atendidos y controlados en un lapso aproximado de 40 minutos.
El primer reporte llegó alrededor de las 05:10 horas, cuando vecinos del Fraccionamiento Bugambilias advirtieron humo y fuego entre la maleza ubicada sobre la calle El Cobano. Los elementos de Bomberos se trasladaron de inmediato y lograron apagar las llamas en unos diez minutos. Según los propios vecinos, el fuego habría sido originado por una persona en situación de calle.
Apenas veinte minutos después, a las 05:30 horas, se activó otro aviso por un incendio en la Avenida Francisco I. Madero, cerca de la gasolinera Cargo, entre las colonias Lázaro Cárdenas y 22 de Octubre. En este caso, se trató de basura encendida bajo el puente peatonal, la cual fue controlada rápidamente.
El tercer hecho se reportó a las 05:50 horas sobre la carretera Apatzingán–-Buenavista, frente al Colegio de Bachilleres, donde nuevamente ardía maleza a un costado de la vialidad. Los bomberos acudieron para sofocar el fuego antes de que se extendiera.
Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para evitar prender basura o pastizales, especialmente durante la temporada en la que la maleza seca aumenta el riesgo de propagación.
BCT