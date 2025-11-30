¡Arde Apatzingán! Bomberos sofocan tres incendios en menos de una hora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este domingo dejó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se registraran tres incendios de maleza en distintos puntos de la ciudad de Apatzingán, todos atendidos y controlados en un lapso aproximado de 40 minutos.

El primer reporte llegó alrededor de las 05:10 horas, cuando vecinos del Fraccionamiento Bugambilias advirtieron humo y fuego entre la maleza ubicada sobre la calle El Cobano. Los elementos de Bomberos se trasladaron de inmediato y lograron apagar las llamas en unos diez minutos. Según los propios vecinos, el fuego habría sido originado por una persona en situación de calle.