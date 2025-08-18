Fuerte explosión en ArcelorMittal sacude Lázaro Cárdenas; no reportan heridos

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa ArcelorMittal México confirmó la ocurrencia de un fuerte estallido registrado este lunes en su planta HyL 3, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas.

A través de un comunicado oficial, la siderúrgica informó que no se reportaron personas lesionadas como resultado del incidente, y que en este momento se realizan investigaciones para determinar las causas exactas del estallido.