Fuerte explosión en ArcelorMittal sacude Lázaro Cárdenas; no reportan heridos

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa ArcelorMittal México confirmó la ocurrencia de un fuerte estallido registrado este lunes en su planta HyL 3, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas.
A través de un comunicado oficial, la siderúrgica informó que no se reportaron personas lesionadas como resultado del incidente, y que en este momento se realizan investigaciones para determinar las causas exactas del estallido.
“Como es de su conocimiento, se registró un fuerte estallido en la planta HyL 3. Queremos informarles que no hubo personas lesionadas y que en este momento se están realizando las investigaciones para determinar las causas del incidente”, señala el mensaje de la empresa.
Asimismo, ArcelorMittal señaló que mantendrá informada a la comunidad y medios de comunicación con las actualizaciones correspondientes.
Hasta el momento, autoridades estatales o de protección civil no han emitido un pronunciamiento oficial, pero se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre los protocolos de seguridad aplicados y posibles afectaciones estructurales o ambientales.
