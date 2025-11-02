ARÓCUTIN: panteón color naranja que honra a sus muertos

Erongarícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Las campanas tocan para llamar a las almas de quienes ya murieron, sus familiares esperan con lo que más les gustaba en vida, una guardia que pese a las bajas temperaturas perdura en la Meseta Purépecha y que en Arócutin, municipio de Erongarícuaro, se vive como en ningún otro lugar.

A 7 kilómetros de Pátzcuaro, un gran arco de flores con forma de iglesia da la bienvenida a los turistas; el templo de Nuestra Señora de la Natividad es el escenario de la Noche de Muertos, donde las tradiciones se enriquecen con el olor a copal y de la flor de cempasúchil, todo el camposanto es color naranja.