Aquila se alista para recibir a más de 280 atletas en torneo de aguas abiertas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La playa Palma Sola, en el municipio de Aquila, se alista para recibir del 16 al 18 de enero el Torneo de Aguas Abiertas 2026, un evento deportivo que reunirá a más de 280 atletas provenientes de diversas regiones.
Francisco Javier Domínguez Ruíz, uno de los organizadores, informó que el torneo incluirá disciplinas como natación, voleibol y una carrera de 5 kilómetros, con categorías para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.
Juan Carlos Domínguez Ruíz, también parte del comité organizador, destacó que las playas de Michoacán están limpias y seguras, ideales para una experiencia en contacto directo con la naturaleza. Subrayó que el evento busca fomentar un turismo sostenible, alejado de grandes desarrollos hoteleros, y en armonía con el entorno y las especies migratorias.
Napoleón Núñez Sánchez, presidente de la Asociación de Natación de Michoacán, señaló que el torneo es una oportunidad para que las familias disfruten de la gastronomía local y de la riqueza natural del litoral michoacano.
Por su parte, Rubén Ayala Flores, en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reconoció el crecimiento del torneo y su contribución al desarrollo de actividades turísticas responsables en la región.
Las y los interesados pueden consultar la programación completa del evento en el perfil de Facebook: Cabañas Palma Sola.
rmr