Aquila se alista para recibir a más de 280 atletas en torneo de aguas abiertas

Napoleón Núñez Sánchez, presidente de la Asociación de Natación de Michoacán, señaló que el torneo es una oportunidad para que las familias disfruten de la gastronomía local y de la riqueza natural del litoral michoacano.

Por su parte, Rubén Ayala Flores, en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reconoció el crecimiento del torneo y su contribución al desarrollo de actividades turísticas responsables en la región.

Las y los interesados pueden consultar la programación completa del evento en el perfil de Facebook: Cabañas Palma Sola.