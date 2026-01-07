Michoacán

Aquila se alista para recibir a más de 280 atletas en torneo de aguas abiertas

Aquila se alista para recibir a más de 280 atletas en torneo de aguas abiertas
CORTESÍA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La playa Palma Sola, en el municipio de Aquila, se alista para recibir del 16 al 18 de enero el Torneo de Aguas Abiertas 2026, un evento deportivo que reunirá a más de 280 atletas provenientes de diversas regiones.

Francisco Javier Domínguez Ruíz, uno de los organizadores, informó que el torneo incluirá disciplinas como natación, voleibol y una carrera de 5 kilómetros, con categorías para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

CORTESÍA

Juan Carlos Domínguez Ruíz, también parte del comité organizador, destacó que las playas de Michoacán están limpias y seguras, ideales para una experiencia en contacto directo con la naturaleza. Subrayó que el evento busca fomentar un turismo sostenible, alejado de grandes desarrollos hoteleros, y en armonía con el entorno y las especies migratorias.

CORTESÍA

Napoleón Núñez Sánchez, presidente de la Asociación de Natación de Michoacán, señaló que el torneo es una oportunidad para que las familias disfruten de la gastronomía local y de la riqueza natural del litoral michoacano.

Por su parte, Rubén Ayala Flores, en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reconoció el crecimiento del torneo y su contribución al desarrollo de actividades turísticas responsables en la región.

Las y los interesados pueden consultar la programación completa del evento en el perfil de Facebook: Cabañas Palma Sola.

