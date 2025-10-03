Apuesta Bedolla por desarrollo económico de Michoacán con ética ambiental y justicia

La regulación permite que actualmente más del 70 por ciento del aguacate que Michoacán exporta a Estados Unidos esté certificado y libre de deforestación, destacó el mandatario, quien celebró que los resultados son tan relevantes que el modelo será replicado por el Gobierno federal, como anunció la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Con esta medida protegemos el bosque y aseguramos la economía de miles de familias productoras, demostrando que sí se puede producir sin arrasar”, dijo Ramírez Bedolla.

El gobernador agregó que otro acto de justicia para las futuras generaciones es el incremento que han tenido las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que se han triplicado durante su administración al pasar de 72 mil a más de 218 mil hectáreas con algún grado de conservación.

BCT