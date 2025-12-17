Aprueban traductor de señas en Poder Judicial de Michoacán

En la reunión estuvieron presentes María Marbella Reynoso Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, y Cristiam Arturo Trujillo García, en representación de la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, quienes compartieron que ya se trabaja en la elaboración de un plan de capacitación institucional que permita mejorar la atención hacia todas las personas usuarias, desde un enfoque de derechos humanos, inclusión y accesibilidad universal.

Como parte de las acciones acordadas, se realizará un recorrido por las instalaciones del Palacio de Justicia José María Morelos para identificar áreas de oportunidad para mejorar condiciones de accesibilidad; a la par, se informó a la agrupación que están en proceso de adquisición de banquillos universales para personas de talla baja, para ser ubicados en todos los juzgados, salas y ponencias del estado.