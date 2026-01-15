Aprueban reglamento para garantizar derechos de grupos vulnerables en el Poder Judicial

Entre los grupos considerados se encuentran mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; integrantes de la comunidad LGBTIQ+; personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y originarias; personas adultas mayores; personas afrodescendientes, y, de manera innovadora –siendo el primer estado del país en tener una política que lo considera–, los seres sintientes, también conocidos como animales, reconociendo su derecho a la vida, integridad y salud, así como a recibir un trato digno, libre de crueldad o explotación.

El documento normativo define los principios rectores que guiarán la actuación del comité, entre ellos la certeza, disciplina, equidad, igualdad y no discriminación, legalidad y transparencia, garantizando que sus decisiones y acciones se encuentren debidamente fundamentadas, sean verificables y atiendan al interés social.

El reglamento, que se puede consultar en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx, también regula la periodicidad y modalidad de las sesiones, los mecanismos de toma de decisiones, así como las atribuciones específicas del comité, entre las que destacan la propuesta de lineamientos internos de accesibilidad e inclusión, programas de capacitación y sensibilización para el personal judicial, la elaboración de informes y la coordinación con instituciones públicas, organismos autónomos, organizaciones civiles y académicas.

Con la aprobación de este reglamento, el Poder Judicial del Estado de Michoacán refrenda su compromiso con la protección integral de los derechos humanos, el fortalecimiento de una cultura institucional de inclusión y respeto, y la consolidación de una justicia sensible a las necesidades de los sectores históricamente vulnerados, incorporando además una visión innovadora en la protección de los seres sintientes dentro de su quehacer institucional.

