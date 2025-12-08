Aprueban Ley de Ingresos para Michoacán; gobierno contempla recaudación por más de 5 mil mdp en impuestos

También en las recaudaciones propias se encuentran los términos de "derechos" por un monto de 3 mil 938 millones 125 mil 785 pesos en conceptos como: derechos por prestación de servicios; inscripción al padrón de contratistas y recargos.

En cuanto a productos como enajenación de bienes muebles e inmuebles, publicaciones en el Periódico Oficial, certificados para verificación vehicular de emisión de contaminantes, arrendamiento y explotación de bienes, rendimientos e intereses de capital y valores, se pretende una captación de 252 millones 299 mil pesos.

Sobre los "aprovechamientos", que incluyen multas por infracciones viales, infracciones a la Ley de Comunicaciones y Transporte, por infracciones a otras disposiciones estatales fiscales, entre otras, la estimación es una recaudación de 740 millones 103 mil 414 pesos.

Es de recordar que, dentro de la LIE, se encuentran también contempladas las participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, es decir, las que vienen del gobierno federal y que representan más del 90 % del recurso total para Michoacán en el 2026.