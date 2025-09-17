Aprueban Comisiones iniciativa de Raúl Morón para modernizar y volver inclusivas bibliotecas públicas de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con respaldo absoluto, se aprobó en reunión de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Cultura, la iniciativa de reforma presentada por el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, mediante la cual se modifica la Ley General de Bibliotecas para hacer de estos espacios un instrumento de inclusión, desarrollo comunitario y garantizar el derecho a la lectura.

El legislador michoacano y presidente de la Comisión de Educación, expuso los motivos que lo llevaron a construir la iniciativa, al identificar como urgente la necesidad de actualizar el marco jurídico vigente ante los desafíos contemporáneos en materia de digitalización, desigualdad tecnológica y promoción de la lectura en comunidades marginadas.