Aprueban aumento a 60 años de cárcel a feminicidas en Michoacán

"No basta con que les demos muchos años de cárcel porque muchas veces no funciona porque si no los atrapamos no va a servir de nada. Queremos que dejen de matarnos, que las instituciones trabajen con perspectiva de genero; el feminicidio es resultado de muchas violencias previas que no fueron atendidas a tiempo, que se denunciaron y no se hizo caso", dijo.