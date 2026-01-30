Aprueba IEM integración de Observatorios Ciudadanos de Ayuntamientos de la Piedad e Indaparapeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión celebrada este día, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó los acuerdos mediante los cuales se autoriza la integración de Observatorios Ciudadanos en los municipios de La Piedad e Indaparapeo, al acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias emitidas por sus Ayuntamientos.

Los observatorios ciudadanos son espacios que permiten a la ciudadanía involucrarse de forma activa en la vida pública de su municipio, observar el actuar de las autoridades y generar propuestas desde una perspectiva cívica y participativa.

Al presentar los proyectos, la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, presidenta de la Comisión de Mecanismos de Participación Ciudadana del IEM, explicó que la conformación de los observatorios ciudadanos se deriva de un procedimiento previsto en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, el cual inicia con la convocatoria emitida por los ayuntamientos e instituciones, así como con la solicitud de la ciudadanía interesada, y continúa con la revisión de requisitos y la atención de los requerimientos por parte del Instituto.

En ese sentido, detalló que “el Observatorio Ciudadano de Indaparapeo quedó conformado por Joaquín Andrade Marín, José Juan Arnulfo Rodríguez Avilés y Felipe Rafael González Muñoz, mientras que el Observatorio Ciudadano de La Piedad se integró por Carlos Alberto Téllez Valencia, Eliab Gad Vázquez Hernández y Juda Aser Vázquez Hernández, ambos quedaron formalmente integrados por un periodo de dos años y se suman al ya existente del Instituto Electoral de Michoacán y fortalecen los ejercicios de observación ciudadana en el estado”, destacó la Consejera Electoral.

En otro asunto del orden del día, el Consejo General del IEM aprobó declaró desiertas diversas convocatorias para la integración de Observatorios Ciudadanos, al no haberse recibido el número mínimo de solicitudes requerido. Las convocatorias declaradas desiertas corresponden a los municipios de Arteaga, Buenavista, Charo, Coalcomán de Vázquez Pallares, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Los Reyes, Múgica, Numarán, Purépero, Tacámbaro, Tuzantla y Zinapécuaro.

Conoce los mecanismos de participación ciudadana que cualquier persona puede activar, como el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, el presupuesto participativo y los observatorios ciudadanos, herramientas que permiten a las y los michoacanos opinar, incidir y participar activamente en las decisiones públicas que impactan su comunidad y su municipio en www.iem.org.mx

SHA