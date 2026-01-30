Aprueba IEM implementación de la Red de Personas Electas de Grupos de Atención Prioritaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó la implementación de la Red de Personas Electas a Cargos de Elección Popular pertenecientes a Grupos de Atención Prioritaria, un mecanismo institucional orientado a fortalecer el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de quienes resultaron electas y se autoadscriben a grupos históricamente discriminados.

Esta red tiene como propósito establecer canales permanentes de comunicación, orientación y acompañamiento entre el Instituto y las personas electas, a fin de prevenir escenarios de discriminación, atender posibles casos de violencia política y fortalecer una participación política libre, segura e incluyente durante el ejercicio del cargo.

Durante la sesión, la consejera Electoral Selene Lizbeth González Medina, presidenta de la Comisión de Igualdad, No Discriminación y Derechos Humanos del IEM, explicó que la Red se conformará por personas electas que se autoadscriban a grupos de atención prioritaria, entre ellos mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y personas migrantes, así como otros grupos en situación de vulnerabilidad reconocidos por la normativa electoral. Señaló que este espacio permitirá identificar problemáticas comunes, brindar orientación institucional y generar condiciones que garanticen el ejercicio pleno y seguro de los derechos político-electorales, sin discriminación ni violencia.

La consejera destacó que la integración a la Red será voluntaria, mediante una convocatoria pública, y que su operación se regirá por principios de confidencialidad, respeto a los datos personales y accesibilidad, asegurando que las personas participantes cuenten con información clara y acompañamiento oportuno por parte del Instituto.

La creación de esta Red se sustenta en los principios constitucionales y convencionales de igualdad sustantiva, no discriminación y progresividad de los derechos humanos, y da continuidad a las acciones afirmativas implementadas por el IEM en procesos electorales recientes, fortaleciendo una democracia más incluyente y representativa.

Para registrarse ingresa a está liga a través de tu celular que te vinculará al WhatsApp de la Red https://wa.me/qr/KW6UYRVBB32CG1

SHA