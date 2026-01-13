Aprueba IEM financiamiento público a partidos políticos para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos con representación en el estado durante el ejercicio fiscal 2026. Los recursos están destinados tanto al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes como al desarrollo de actividades específicas.

De acuerdo con lo aprobado este 13 de enero, el financiamiento público queda de la siguiente manera:

Actividades ordinarias permanentes: $296,696,416.54

Actividades específicas: $8,900,504.59

Total: $305,597,309.04

El cálculo de este financiamiento se realizó con base en la fórmula establecida en la ley, que consiste en multiplicar el número de personas inscritas en el padrón electoral de Michoacán por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para este año, el padrón electoral se compone de 3 millones 891 mil 024 ciudadanas y ciudadanos (con corte al 31 de diciembre de 2025), y el valor diario de la UMA es de 117 pesos con 31 centavos. Por ello, el factor aplicado para el cálculo fue de 76.25 pesos.

Durante su intervención, la consejera Selene Lizbeth Medina González, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEM, explicó que la distribución del financiamiento se realiza conforme a la Constitución. El 30 por ciento del monto total se reparte de forma igualitaria entre los partidos con derecho a recibir financiamiento, mientras que el 70 por ciento restante se distribuye proporcionalmente, de acuerdo con la votación obtenida en la elección local más reciente de diputaciones.