Aprovecha el 10% de descuento en tu refrendo vehicular en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán informó que ya está disponible el trámite del refrendo vehicular 2026, con un 10% de descuento para quienes realicen su pago durante el mes de enero.

Este beneficio busca incentivar el cumplimiento puntual y facilitar a las y los ciudadanos el proceso, el cual puede hacerse completamente en línea a través del sitio oficial refrendodigital.michoacan.gob.mx.

Además del descuento, se recuerda que al pagar dentro del plazo establecido, se evitan multas y recargos, los cuales comenzarán a aplicarse a partir del 30 de abril.