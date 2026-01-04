Aprovecha el 10% de descuento en tu refrendo vehicular en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán informó que ya está disponible el trámite del refrendo vehicular 2026, con un 10% de descuento para quienes realicen su pago durante el mes de enero.
Este beneficio busca incentivar el cumplimiento puntual y facilitar a las y los ciudadanos el proceso, el cual puede hacerse completamente en línea a través del sitio oficial refrendodigital.michoacan.gob.mx.
Además del descuento, se recuerda que al pagar dentro del plazo establecido, se evitan multas y recargos, los cuales comenzarán a aplicarse a partir del 30 de abril.
El proceso se realiza en minutos desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Solo necesitas:
Tener a la mano los datos del vehículo.
Ingresar al portal refrendodigital.michoacan.gob.mx
Seguir las instrucciones para generar tu línea de captura y pagar en línea o en establecimientos autorizados.
Trámite rápido, seguro y sin filas.
Puedes hacerlo desde casa, oficina o incluso desde tu celular.
BCT