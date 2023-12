Aprobada ley de ingresos de Morelia por más de 4 mil mdp

"No es justo que los municipios en especial Morelia, sigan viendo el tema de los impuestos como algo meramente recaudatorio para su bolsillo y no estén pensando en el bienestar de la gente. Como diputado de la capital michoacana, mi compromiso es con la gente de la ciudad, hay quienes creen que con hacer obra se acaba con la pobreza, pero no es así, lo que se ocupa es mejorar los ingresos de las personas y eso solo se logra generando empleo y con programas del bienestar".

Juan Carlos Barragán Vélez, diputado local