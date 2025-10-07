Aprende papel picado, cerería y más en los talleres de Noche de Muertos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la celebración de la Noche de Muertos, comunidades del lago de Pátzcuaro abrirán sus puertas para ofrecer talleres creativos donde visitantes podrán aprender y participar en la elaboración de ofrendas tradicionales.
La iniciativa, que se realiza por segundo año consecutivo, incluye 13 talleres abiertos al público con actividades como:
Cocina tradicional
Alfarería
Cerería
Figuras de azúcar
Bateas
Barro vidriado
Hoja de maíz
Popote de trigo
Máscaras de madera
Dulces típicos
Papel picado
Arcos tradicionales
Globos de cantoya
Cada taller tiene una cuota de recuperación de entre 100 y 250 pesos, que se queda directamente en manos de las comunidades organizadoras, conformadas por artesanas, artesanos y cocineras tradicionales.
Más que una clase, cada sesión es una oportunidad para entender el profundo simbolismo detrás de los altares y las creaciones que dan vida a esta festividad considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Quienes deseen conocer la oferta completa de talleres, así como horarios, sedes e inscripciones, pueden consultar el sitio oficial:
👉 visitmichoacan.com.mx
👉 Facebook oficial de la iniciativa
SHA