Aprende papel picado, cerería y más en los talleres de Noche de Muertos en Michoacán

Cocina tradicional, cerería, papel picado y más en talleres abiertos al público en pueblos del lago de Pátzcuaro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la celebración de la Noche de Muertos, comunidades del lago de Pátzcuaro abrirán sus puertas para ofrecer talleres creativos donde visitantes podrán aprender y participar en la elaboración de ofrendas tradicionales.

La iniciativa, que se realiza por segundo año consecutivo, incluye 13 talleres abiertos al público con actividades como:

  • Cocina tradicional

  • Alfarería

  • Cerería

  • Figuras de azúcar

  • Bateas

  • Barro vidriado

  • Hoja de maíz

  • Popote de trigo

  • Máscaras de madera

  • Dulces típicos

  • Papel picado

  • Arcos tradicionales

  • Globos de cantoya

Cada taller tiene una cuota de recuperación de entre 100 y 250 pesos, que se queda directamente en manos de las comunidades organizadoras, conformadas por artesanas, artesanos y cocineras tradicionales.

Más que una clase, cada sesión es una oportunidad para entender el profundo simbolismo detrás de los altares y las creaciones que dan vida a esta festividad considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Quienes deseen conocer la oferta completa de talleres, así como horarios, sedes e inscripciones, pueden consultar el sitio oficial:
👉 visitmichoacan.com.mx
👉 Facebook oficial de la iniciativa

