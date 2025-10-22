Aprende las recetas de los dulces ancestrales de la Noche de Muertos: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emblemática Noche de Muertos en Michoacán está muy cerca, una celebración donde se evocan aromas, recuerdos y sabores que honran la memoria de los seres queridos. Este encuentro, arraigado en las tradiciones ancestrales del estado, reafirma la profundidad de la cultura michoacana.

En el marco de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, se llevarán a cabo 13 talleres organizados conjuntamente por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a cargo de Roberto Monroy García, y las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro. Entre la oferta destacada se encuentra el taller de dulce tradicional “El secreto entre las cazuelas”, impartido por la cocinera tradicional María del Rosario Guillén.

Esta experiencia única se desarrollará en Oponguio del 24 al 30 de octubre y tendrá una duración de una hora, recordó Monroy García, con cupo límite de 30 personas por grupo.