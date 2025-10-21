Aprende a crear arcos de cempasúchil para tu altar de Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las flores de cempasúchil llenan de vida y color los arcos tradicionales que se elaboran para la Noche de Muertos. Según la tradición, estas ofrendas florales guían cada 1 y 2 de noviembre el camino de los difuntos que regresan para compartir la celebración con sus familiares vivos.
En el marco de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) invita al taller “Entre flores”, que se llevará a cabo en el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga (Civaq), en Pátzcuaro, el cual se localiza en calzada Ibarra 1, colonia Revolución, donde era la antigua estación del tren.
En esta actividad, las y los asistentes se adentrarán en las raíces de la Noche de Muertos, ya que podrán aprender, crear y vivir la tradición con las y los portadores que mantienen viva esta ancestral festividad.
El costo de inscripción por día es de 150 pesos por persona, y habrá una sesión diaria, la cual tendrá una duración de dos horas.
El cupo de cada grupo es de hasta 30 personas; por ello, la Sectur Michoacán te invita a sumarte a una experiencia llena de color, tradición y esencia michoacana. Para inscribirte y conocer mayores detalles, la Sectur pone a disposición el teléfono 443 224 6187 o bien, a través de visitmichoacan.com.mx/
RPO