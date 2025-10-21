Aprende a crear arcos de cempasúchil para tu altar de Noche de Muertos

En esta actividad, las y los asistentes se adentrarán en las raíces de la Noche de Muertos, ya que podrán aprender, crear y vivir la tradición con las y los portadores que mantienen viva esta ancestral festividad.

El costo de inscripción por día es de 150 pesos por persona, y habrá una sesión diaria, la cual tendrá una duración de dos horas.

El cupo de cada grupo es de hasta 30 personas; por ello, la Sectur Michoacán te invita a sumarte a una experiencia llena de color, tradición y esencia michoacana. Para inscribirte y conocer mayores detalles, la Sectur pone a disposición el teléfono 443 224 6187 o bien, a través de visitmichoacan.com.mx/