Aprehenden a ex servidores públicos de Copándaro por desvío de recursos en obras hidráulicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com)-La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de dos ex servidores públicos del municipio de Copándaro, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados a obras de infraestructura hidráulica.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos se remontan al año 2010, durante la administración municipal 2008-2011, y habrían sido cometidos por Francisco Javier “N”, quien se desempeñaba como presidente municipal, así como por Sandra “N”, entonces directora de Obras Públicas.

El daño patrimonial atribuido asciende a más de 6.4 millones de pesos, correspondientes a recursos públicos asignados a proyectos de rehabilitación y eficientización del sistema de agua potable, mismos que presuntamente no fueron aplicados conforme a su finalidad.

Como resultado de las diligencias realizadas, el Ministerio Público obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada conforme a derecho, quedando las personas imputadas a disposición del órgano jurisdiccional competente, a efecto de que se resuelva su situación legal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reitera su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, así como con la protección del patrimonio público y el acceso a la justicia en favor de la sociedad michoacana.

mrh