Aprehende FGE a hombre acusado de agredir a un perro en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Israel “N”, de oficio campesino, presunto responsable del delito de crueldad animal, cometido en agravio de un canino en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los datos de prueba que forman parte de la Carpeta de Investigación, el 16 de abril de 2025, el investigado agredió con un machete a un perro de color gris que se encontraba afuera de un domicilio ubicado en la calle San Juan, de la colonia San Miguel Arcángel. Tras los hechos, la propietaria del ejemplar logró rescatarlo y trasladarlo a un médico veterinario para su atención, generándose gastos aproximados de dos mil 500 pesos.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional, que llevó a cabo las investigaciones correspondientes y reunió los datos de prueba que permitieron solicitar una orden de aprehensión en contra de Israel “N”, misma que fue obsequiada por la autoridad jurisdiccional.

El investigado fue detenido por personal de la Policía de Investigación y presentado ante el Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

