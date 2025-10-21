Apps con IA, el nuevo rostro del fraude digital; lanzan alerta en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de su área de Policía Cibernética, lanzó una alerta preventiva sobre el uso de aplicaciones con Inteligencia Artificial, tras detectar un aumento en los riesgos relacionados con fraudes, robo de identidad y extorsiones digitales.

Las aplicaciones de IA que piden permisos excesivos o provienen de fuentes no verificadas pueden convertirse en puertas de entrada para robo de datos personales y financieros.

El uso de tecnologías como la clonación de voz o deepfakes facilita nuevas modalidades de fraude: por ejemplo, la SSPC identificó que una de cada diez personas ha recibido un mensaje con una voz clonada mediante IA solicitando dinero o información.

La Policía Cibernética de Michoacán recomienda:

No descargar aplicaciones de procedencia desconocida; verificar siempre la tienda oficial (App Store, Google Play) y calificaciones de otros usuarios.

Configurar la privacidad de cuentas y dispositivos móviles; limitar exposición de información personal.

No compartir fotografías, videos o audios sin confirmar su origen o veracidad; evitar reenviar mensajes que puedan ser deepfakes.

En caso de duda sobre una aplicación, sitio web o comunicación, ponerse en contacto con familiares, amigos o autoridades antes de interactuar.

En caso de identificar alguna actividad sospechosa o ser víctima de un posible delito cibernético, las autoridades invitan a reportarlo de inmediato al número 911, al 089 o a través de los canales oficiales de la Policía Cibernética del estado.