App 911 Michoacán, la forma más sencilla de pedir ayuda en una emergencia: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), destaca la importancia de la aplicación móvil 911 Michoacán, como una herramienta fundamental y rápida para brindar atención en tiempo real a adultos mayores, personas con discapacidad y sectores vulnerables que enfrentan emergencias.

Lanzada por el Gobierno de Michoacán a través de la SSP, esta app permite facilitar el acceso inmediato para solicitar auxilio si necesitan ayuda personal o son testigos de algún incidente con solo pulsar un botón en pantalla. Intuitiva, sencilla y accesible para todos los móviles, permite a estos usuarios utilizarla sin complicaciones.