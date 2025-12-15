Apoyo a madres trabajadoras se ampliará a todas las regiones indígenas de Michoacán: Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se ampliará en 2026 a todas las regiones indígenas de Michoacán, anunció la titular de la Secretaría de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes.

Este lunes se hizo entrega de las primeras tarjetas a 9 mil 117 mujeres de la zona purépecha de la entidad. El Pueblo Mágico de Pátzcuaro fue el escenario para fortalecer este apoyo contemplado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En entrevista, Montiel Reyes indicó que una de las prioridades que ha solicitado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es fortalecer a las madres trabajadoras que no cuentan con servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas, a fin de que puedan garantizar el bienestar de sus hijas e hijos.