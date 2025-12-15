Michoacán

Se entregaron las primeras tarjetas para la región purépecha
Apoyo a madres trabajadoras se ampliará a todas las regiones indígenas de Michoacán: Bienestar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se ampliará en 2026 a todas las regiones indígenas de Michoacán, anunció la titular de la Secretaría de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes.

Este lunes se hizo entrega de las primeras tarjetas a 9 mil 117 mujeres de la zona purépecha de la entidad. El Pueblo Mágico de Pátzcuaro fue el escenario para fortalecer este apoyo contemplado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En entrevista, Montiel Reyes indicó que una de las prioridades que ha solicitado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es fortalecer a las madres trabajadoras que no cuentan con servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas, a fin de que puedan garantizar el bienestar de sus hijas e hijos.

Estamos permanentemente incorporando a los programas que son derechos constitucionales y que nuestra presidenta, con motivo del Plan Michoacán, ha fortalecido, como es el caso del programa de Apoyo a las Niñas y Niños menores de cuatro años de todas las regiones indígenas del estado”, declaró.

Cabe recordar que el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras está dirigido a madres o tutores que estén trabajando, estudiando o buscando empleo y no cuenten con servicio de cuidado infantil proporcionado por instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

El apoyo puede solicitarse para niñas y niños desde recién nacidos hasta los 3 años con 11 meses de edad. El monto otorgado es de mil 650 pesos bimestrales.

En caso de niñas o niños con algún tipo de discapacidad, el apoyo se puede recibir desde los 0 hasta los 6 años de edad, y el monto asciende a 3 mil 720 pesos bimestrales.

