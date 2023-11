Aportar a una vida libre de violencia, a través una fotografía: ganadora de Naraanjarte

"Se me hace injusto que las mujeres ganen el mínimo, incluso menos que los hombres que también ganan el mínimo. Las mujeres pueden hacer el mismo trabajo que los hombres, tal vez no con la misma fuerza, pero sí con misma valentía y el mismo esfuerzo. Las mujeres también son amas de casa, y trabajar es muy pesado, no es justo que ganen el sueldo mínimo que son como 250 no alcanza ni para lo básico".