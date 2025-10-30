Apología del delito, el recuento y su aplicación en Michoacán

Pero, ¿por qué Michoacán sobresale por la apología del delito y las sanciones a aplicarse por enaltecer al crimen organizado?

De acuerdo al Código Penal para el Estado de Michoacán, la promoción, difusión o exaltación de actividades ilícitas y la cultura de la violencia en conciertos, jaripeos y espectáculos son temas que están prohibidos, incluyendo canciones como narcocorridos o corridos tumbados que enaltecen el crimen.

Sin embargo, mientras Apatzingán vive una crisis de violencia y extorsión, además del homicidio del limonero Bernardo Bravo Manríquez, la apología del delito volvió a retumbar, poniendo en el ojo del huracán no solo a la alcaldesa, sino también a quienes cometieron el hecho.

La primera cancelación que se hizo de un concierto en Apatzingán fue para las fiestas patrias, donde el Gobierno de Michoacán argumentó que la agrupación Los Hermanos Jiménez promovía en su música la apología del delito; mediante protestas de sus seguidores y de los mismos apatzinguenses, el espectáculo fue autorizado.