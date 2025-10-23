Aplicará SSM más de 1.3 millones de vacunas en la campaña invernal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes arranca la campaña invernal de vacunación contra la influenza, neumococo y COVID-19 en Michoacán, con la expectativa de aplicar más de un millón 300 mil dosis.

De acuerdo con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), los grupos de atención prioritaria son el personal de salud, menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con algún tipo de comorbilidad, como enfermedades crónico-degenerativas, asma, cáncer o VIH/SIDA, entre otros. No obstante, la campaña será abierta al público en general.

Si bien el arranque estatal oficial será este viernes, desde inicios de octubre comenzó la aplicación de vacunas con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de las infecciones respiratorias. La campaña concluirá el 3 de abril de 2026.