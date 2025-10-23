Aplicará SSM más de 1.3 millones de vacunas en la campaña invernal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes arranca la campaña invernal de vacunación contra la influenza, neumococo y COVID-19 en Michoacán, con la expectativa de aplicar más de un millón 300 mil dosis.
De acuerdo con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), los grupos de atención prioritaria son el personal de salud, menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con algún tipo de comorbilidad, como enfermedades crónico-degenerativas, asma, cáncer o VIH/SIDA, entre otros. No obstante, la campaña será abierta al público en general.
Si bien el arranque estatal oficial será este viernes, desde inicios de octubre comenzó la aplicación de vacunas con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de las infecciones respiratorias. La campaña concluirá el 3 de abril de 2026.
En Michoacán, las bajas temperaturas ya se han empezado a sentir en varias partes del estado, principalmente en zonas serranas y en la región centro. Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteran la importancia de vacunarse antes de diciembre, así como mantener medidas básicas de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con alta circulación viral.
También se recomienda acudir a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, tos persistente o dificultad respiratoria, ya que “la mayoría de los casos de infecciones de la garganta se esperan entre los meses de enero y febrero”, señalaron.
RYE-