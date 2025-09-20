Aplican multas de hasta 50 mil pesos por quema de material agrícola en Tangancícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el último año, tres productores de Tangancícuaro han sido sancionados por realizar quemas de material agrícola, informó Arturo Hernández Vázquez, alcalde del municipio.

En entrevista, el edil explicó que la producción de berries en la región se desarrolla principalmente a través de empresas internacionales, las cuales cumplen con parámetros de regulación en materia de calidad y sanidad.

No obstante, recalcó que desde el ámbito municipal se mantiene una estricta vigilancia para evitar la quema de residuos agrícolas.