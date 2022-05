Apenas el 51% de hogares en Michoacán tiene acceso a Internet

En cuanto a telefonía móvil, en el 91.3% de los hogares se cuenta con esta tecnología. De acuerdo con la ENDUTIH, 3 millones 13 mil 833 michoacanos cuentan con un celular; el 50.4% de ellos son mujeres y 49.6% son hombres.

La encuesta también destaca que el 87.4% de los michoacanos que cuentan con teléfono móvil son usuarios de teléfonos inteligentes o smartphones, en tanto que únicamente el 12.3% cuenta con celulares comunes.

El sector de la población con el mayor número de usuarios de telefonía celular es el de 25 a 34 años, con un 22.5%.

Por otra parte, un millón 274 mil 309 michoacanos no disponen de ningún dispositivo de telefonía móvil, principalmente por falta de recursos económicos, porque no saben utilizarlo, no les interesa o porque no les permiten usarlo.