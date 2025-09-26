Apedrean autobús durante intento de asalto, en Buenavista Tomatlán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor un autobús de la línea Parhíkuni, resultó lesionado al ser atacado a pedradas por sujetos desconocidos que trataron asaltar su unidad, en el municipio de Buenavista Tomatlán.
De acuerdo con el afectado durante la noche del jueves anterior, circulaba sobre la carretera Buenavista - Apatzingán y a la altura de la población de Santa Ana Amatlán maleantes trataron de detener su marcha, con la intención de perpetrar un robo.
En una rápida maniobra, el afectado aceleró y en respuesta su camión fue blanco de una lluvia de piedras. Una de las rocas entró por el parabrisas e impacto la cabeza del chofer, mismo que ya lesionado no se detuvo sino hasta llegar a un sitio seguro donde pidió apoyo de sus compañeros.
El caso fue difundido mediante redes sociales. Se espera que la denuncia respectiva sea interpuesta ante las autoridades competentes, con la finalidad no solo de que se esclarezca lo ocurrido, sino además de que se prevengan otras situaciones similares.
BCT