Apedrean autobús durante intento de asalto, en Buenavista Tomatlán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor un autobús de la línea Parhíkuni, resultó lesionado al ser atacado a pedradas por sujetos desconocidos que trataron asaltar su unidad, en el municipio de Buenavista Tomatlán.

De acuerdo con el afectado durante la noche del jueves anterior, circulaba sobre la carretera Buenavista - Apatzingán y a la altura de la población de Santa Ana Amatlán maleantes trataron de detener su marcha, con la intención de perpetrar un robo.