Apatzingán se sumará a marchas por justicia para Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 3 de noviembre, el municipio de Apatzingán se sumará a las movilizaciones que exigen justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, así como por el homicidio del activista Bernardo Bravo y otras víctimas de la violencia en la región de Tierra Caliente.
La marcha está convocada para las 19:00 horas en la Plaza Morelos, o mejor conocida como "Las Piedritas", y se hace un llamado a la ciudadanía a participar de forma pacífica. Se invita a los asistentes a portar playera blanca y llevar carteles de protesta.
Organizadores han destacado que esta movilización no solo responde a asesinatos recientes, sino también a la creciente inseguridad, impunidad y abandono institucional que enfrentan comunidades de la zona, por lo que se espera una amplia participación.
Carlos Manzo fue asesinado el sábado 1 de noviembre durante un evento cultural en Uruapan. Semanas antes, Bernardo Bravo, líder limonero, fue ejecutado en Apatzingán. Ambos habían alzado la voz por mayor seguridad en Michoacán.
Las autoridades estatales y federales mantienen investigaciones en curso; sin embargo, la ciudadanía exige resultados y garantías de justicia.
