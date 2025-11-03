Apatzingán se sumará a marchas por justicia para Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 3 de noviembre, el municipio de Apatzingán se sumará a las movilizaciones que exigen justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, así como por el homicidio del activista Bernardo Bravo y otras víctimas de la violencia en la región de Tierra Caliente.

La marcha está convocada para las 19:00 horas en la Plaza Morelos, o mejor conocida como "Las Piedritas", y se hace un llamado a la ciudadanía a participar de forma pacífica. Se invita a los asistentes a portar playera blanca y llevar carteles de protesta.